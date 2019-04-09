SBL季後賽首輪戰力分析》璞園築「不敗」高牆 達欣找破口

洋將梅奧（左）將成為達欣季後賽首輪對璞園的攻堅利器。 （資料照）

經歷36場、超過4個月的激戰，SBL例行賽畫下句點。季後賽將於本週六在板橋體育場點燃戰火。聯盟自第12季採行7取6晉級季後賽的制度，前兩名首輪輪空，以逸待勞，其餘4隊進行4戰3勝的系列賽，排名3、4名握有1勝的優勝。《自由體育》今起也將推出季後賽首輪的戰力分析，首日將從第六名的達欣揭開序曲。（記者廖聿偉）

達欣主帥范耿祥（資料照）

達欣例行賽最後7場比賽吞下5敗，尤其最終戰不敵裕隆，戰績滑落至第6，季後賽不僅先陷入0：1的劣勢，還要強碰天敵璞園，晉級之路坎坷。

梅奧場均得分 聯盟第二

達欣與台啤是本季唯二兩支整季都未更換洋將的球隊，團隊默契佳，尤其梅奧場均能轟下22.6分，僅次於已離台的桑尼，高居聯盟第二。近5戰場均得分飆升至26分，將成為達欣征戰季後賽的最大利器。

請繼續往下閱讀...

強碰天敵 改變進攻策略

本季達欣就是跨不過「璞園高牆」，對戰6場全敗，主帥范耿祥透露，「璞園攻守轉換速度快，剛好打到我們的痛處。針對此劣勢會利用休兵期間觀看錄影帶，找出破解之道。」

璞園陣中擁有陳冠全、吳岱豪等優秀的本土長人，導致達欣麥克連的功效大減，范耿祥表示，季賽太執著於將球往禁區送，反而拖慢了進攻節奏，季後賽勢必會改變進攻策略。

首節大量失分 必須修正

達欣本季場均得分87.2分，高居聯盟第一，但失分也高達89分，近10場更突破90大關，范耿祥認為，本季慢熱的狀況嚴重，導致首節大量失分，直到下半場才反撲，季後賽必須修正此問題，防守專注力一定要提升。（記者廖聿偉）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/