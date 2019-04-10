滿貫砲還不夠 朱育賢再見轟

獅隊陳傑憲（右）9局上敲出追平滿貫砲，一度追平比數。（記者林正堃攝）

單場4安6打點 衝上打擊4冠王

朱育賢（中）敲出再見全壘打，全隊衝出慶祝。（記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／桃園報導〕該是屬於朱育賢的夜晚，怎麼都跑不掉，他第1局先轟出滿貫彈，為桃猿取得領先穩定軍心，第9局再轟出再見全壘打，幫助猿隊以8：7氣走統一獅，中止3連敗與主場3連敗，他也暫居打擊四冠王。

朱育賢首局轟出滿貫砲，第9局敲出再見轟，當定桃猿止敗的最佳男主角。（記者林正堃攝）

猿隊由史博威先發，一開賽就被蘇智傑轟出2分彈，1局下2出局後，朱育賢轟出生涯第4發滿貫彈，一棒為猿隊4：2取得領先，7局下再敲安送回猿隊第7分，當9局上陳禹勳被陳傑憲轟出滿貫彈扳成7：7平手後，他又在9局下1出局後，轟出生涯第1發再見全壘打。

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朱育賢躍居打擊4冠王。（記者林正堃攝）

朱：好狀態盼維持整年

朱育賢這場5打數4安打含2轟，累計6轟在全壘打排行榜獨走，單場6分打點創生涯新高，累計15分打點超越范國宸的14分獨居打點王，安打20支超越陳傑憲的18支衝上第1，打擊率4成與胡金龍並列首位，本季才打13場就包辦打擊四冠王。

朱育賢指出，進職棒第4年，今年可說是最好的開季，希望可以堅持下去，不管動作或心態，都當作是第1場，不要因為成績好壞做改變，「這是我要學習的，畢竟球季才開始10幾場，看能不能維持一整年，就繼續做攻擊，不要有太多等待。」

陳禹勳挨轟 洪總評離譜

陳禹勳在領先4分時登板，花35球竟投不完9局上，先因安打加2保送形成滿壘，再被陳傑憲轟出追平滿貫彈。總教練洪一中表示，這場本來可以贏得很輕鬆，陳禹勳拿過救援王，竟然投到會怕、會閃，其實有些離譜，可以說是荒腔走板。

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