桃猿止3連敗 林泓育「跑」出貢獻

林泓育昨擔任先發捕手，打擊方面跑回3分，助桃猿終止3連敗。（記者林正堃攝）

2次關鍵進壘 全都得分

〔記者林宥辰／桃園報導〕猿隊昨止3連敗敗過程頗戲劇化，9局上7：3領先被陳傑憲滿貫轟一棒追平，9局下朱育賢再回敬一記再見轟搶回勝利，賽後連球員都感不可思議。除了朱育賢6分打點搶眼貢獻，老大哥林泓育兩度關鍵進壘，更是用和他以往不同的方式幫助球隊止敗。

林泓育5局下站上二壘後，朱育賢擊出中外野飛球出局，他判斷可進壘便起跑，之後靠郭嚴文高飛犧牲打得分，猿隊該半局未敲安打就有分數進帳。

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7局下類似戲碼再上演，擊出二壘安打站上得點圈的林泓育，再次因飛球搶攻三壘成功，朱育賢擊出短程安打就將他送回，事後看來，他跑回的這兩分至關重要。

有機會就拚 展現企圖心

林泓育說，連敗期間全隊心態一樣積極，不只是他，全隊都展現企圖心，「每場球都是一樣，誰不想贏？但在過程中，大家都更加投入也互相鼓勵，任何一個打擊、守備或跑壘，都可能影響比賽勝負。」

兩度關鍵進壘看似冒險，但林泓育說，一定是判斷之後才決定，「有機會就想幫球隊多搶一個壘包，這是企圖心。但當然不能盲衝，當下其實不好判斷，只是覺得安全上壘機率似乎高一點，既然有機會就去拚。」

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