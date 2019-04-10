盜壘王也能轉型 林智平佩服王勝偉

3屆盜壘王林智平表示仍有再拚一次盜壘王的想法。（記者林正堃攝）

桃猿新人陳晨威的快腿被前輩林智平評為「奇才」。（記者林正堃攝）

4屆盜壘王王勝偉近年長打變多，去年全壘打達到雙位數。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕拿過3屆盜壘王的桃猿林智平，本季和後輩陳晨威在盜壘排行榜上以3次並列領先。陳晨威風馳電掣的腳程，開季就引起話題，林智平則這麼形容學弟：「奇才啊！」

林智平說，自己的速度無法和學弟相比，「我在晨威這個年紀，跑得也沒有他快，且他又是左打，拚上壘也有優勢。」若真要比盜壘能力，林智平也有信心，不過他說，中信兄弟王威晨也是盜壘好手，今年若真要拚盜壘王，可能得跑個40次。

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林智平很欣賞中信兄弟王勝偉，他在2013年拿下盜壘王後，4個球季後又能再拿1次，且近年來還轉型成長打型選手。林智平說：「如果可以我還會想再拚一次盜壘王，但球隊最近攻勢不順，更希望的是以搶佔壘包的方式，盡可能幫球隊攻勢更順。」

陳晨威表示，比起個人獎，他更希望球隊能贏球，特別是在上週球隊不順時，能確實執行球隊戰術，對他而言更重要，「領先的話當然就會比較大膽，不過球隊也有戰術上的考量，自己先求表現穩定，有一定的上場機會，自然而然會有成績。」

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