連敗時刻復出 林立篤信「猿」味

林立昨役上一軍繳出5支1，桃猿終止3連敗。（記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕球季開始前，桃猿內野手林立就因自打球傷及脛骨被迫休養，開季只得在二軍養傷。上週球隊陷入連敗，才將傷癒復出的林立拉上一軍，在此關鍵時刻，他除了本季首打席就代打開轟，也期望接下來能幫球隊打出佳績。

連敗之時歸隊，林立說壓力不大，且他相信自己、也相信團隊，「我不會想很多，大家應該也都知道，打擊內容都不差，盡量不要影響自己的想法，大家都保持該有的能力就好。」

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林立表示，目前身體狀況已恢復得不錯，只是還在利用比賽找感覺，「盡量發揮，球隊贏球比較重要。」

猿隊上週起用陳晨威、林智平兩大快腿擔任前兩棒，昨陳晨威續任開路先鋒，第2棒改由林立擔任，連同後段8、9兩棒林智平、邱丹，都具腳程。林立認為，跑壘速度在現今比賽很重要，他希望扮演好在打線中的角色，盡可能幫球隊贏球。

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