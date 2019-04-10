三振王vs.完美的0 兄弟拚6連勝

洋投萊福力本季主投2場仍未掉分，今將帶領兄弟力拚暌違3年的6連勝。（資料照，記者黃志源攝）

悍將索沙本季先發3場都繳出優質先發，暫居聯盟三振王。（資料照，記者黃耀徵攝）

〔記者徐正揚／桃園報導〕中信兄弟今天作客新莊，推出開季還沒掉分的萊福力，率隊挑戰3年來第一次6連勝，本週5戰都在主場新莊的富邦悍將，則派暫居勝投、奪三振雙冠王的索沙，全力阻擋本季第二次3連敗。

萊福力本季出賽2場都是先發，投12.2局仍未掉分，僅被擊出9支安打，暫居防禦率王，內容優於去年同期11.2局挨13安失5分（4分責失），今天是他自熱身賽起首次與悍將交手，去年對戰10場3勝3敗、防禦率4.03。

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兄弟上週5戰全勝，戰績8勝3敗獨走，隊史前一次拿到6連勝是2016年3月26日至4月7日的9連勝，那年是林智勝以自由球員轉隊兄弟的第1年，兄弟開季才打12場就拿到10勝、轟出20發全壘打，6月10日以32勝2和20敗在上半季封王。

索沙出賽3場都交出優質先發，2勝、奪三振23次都暫居聯盟首位，悍將一半的勝場靠他拿下，他3月30日首次面對兄弟，以8局僅挨3安、失2分飆8Ｋ拿下個人中職首勝，也是悍將本季首勝。

兄弟昨註銷洋投肯恩，註冊新洋砲里迪，並把吳哲源降二軍，騰出一軍1個名額，今天里迪將隨一軍練習，最快明天在新莊對悍將就有機會在中職出賽。

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