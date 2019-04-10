吳東霖雙打惜敗 今「單」挑莊吉生復仇

莊吉生（右）／王宇佐（左）昨在「台灣內戰」拍落後輩對手，驚險闖進雙打8強。（記者黃耀徵攝）

〔記者梁偉銘／台北報導〕2019華國三太子男網挑戰賽昨上演「台灣內戰」，持外卡的莊吉生／王宇佐技高一籌，5：7、7：6（7：5）、10：8逆轉後輩吳東霖／許育修，驚險晉級雙打8強，34歲的王宇佐自嘲：「大家都說寶刀未老，但我真的累壞了。」

王宇佐自嘲累壞了

錯失2個盤末點，該贏未贏令20歲的吳東霖相當扼腕，今晚單打次輪對決28歲的第7種子莊吉生矢志復仇，他說：「沒在怕的，挑戰台灣一哥就放手一搏，希望發球能壓制，往後大家提起吳東霖，就會想到很強的愛司。」

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許育修（前）／吳東霖（後）雙打合拍，昨於第三盤拚到搶10落敗。（記者黃耀徵攝）

兩年前世大運在台北市網球中心風光鍍金的莊吉生，重返幸運地相當開心，不會給自己無謂壓力，「看到愈來愈多台灣選手打出來，是很棒的事，跟吳東霖練球多次，期待與年輕人對決。」

半退休的王宇佐表示，很高興贏得這場「傳承對決」，更得意能在場上好好發揮，給相差10多歲的新生代「震撼教育」，尤其次盤末雖然快輸，他反而拋開束縛，盡情享受打球樂趣，「當時我完全放空，一球一球專注處理，好像變成拚單打，感覺真的很棒。」

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