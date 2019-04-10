拚給天上的女友看 謝政鵬沒遺憾了

謝政鵬完成意外過世女友的心願，賽後受訪不禁落淚。 （大會提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕華國三太子男網挑戰賽首度移師內湖的台北網球中心，正是謝政鵬與往生女友張恒綿相識之處，昨他重返傷心地當眾落淚，雖然輸球但也完成昔日約定，「她想看我拚單打，沒遺憾了。」

近來專攻雙打的謝政鵬，單打排名無法參與會外賽，他感謝網協理事長廖裕輝提供外卡，讓他暌違2年再戰單打。前天他在會外賽擊退英國克萊恩晉級；無巧不巧，昨天會內首輪對手退出，又與替補的克萊恩狹路相逢，這回卻以3：6、5：7落敗。

請繼續往下閱讀...

今晚雙打出賽

名列雙打頭號種子的謝政鵬與印尼搭檔朗卡特，今天晚間將與岡薩雷茲（菲律賓）／瑞提瓦譚納（泰國）爭奪8強門票。

女友2月車禍逝世，謝政鵬當時正在歐洲奮戰，迄今仍未走出傷痛，他紅著眼眶說：「還是睡不好，失眠就騎YouBike到處晃。若不是她那句話不會回來，畢竟想起許多我們的回憶。」賽前感冒的謝政鵬，賽後淚水又潰堤，「能拚進單打會內，把她生前最後心願完成了。」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/