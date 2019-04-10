「大王」關鍵1打點 追平軟銀

火腿王柏融第7局擊出追平比數的高飛犧牲打，帶有1分打點。 （資料照）

打完9局因雨裁定

和局收場

〔記者吳清正／綜合報導〕王柏融昨在第7局擊出追平的高飛犧牲打，打完9局因雨裁定結束，日本火腿和軟銀3連戰首役以3：3和局收場。

王柏融3打數無安打，打下1分打點，另有1次四壞球，被三振2次，連3場安打、長打中斷，打擊率成為0.289。

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1局上日本火腿西川遙輝和近藤健介安打先馳得點，第5棒、指定打擊王柏融在2出局二壘有人時上場，和先發投手東濱巨纏鬥到第8球，1個曲球揮棒落空三振。

第3局王柏融選到四壞球形成滿壘，淺間大基擊出滾地球換回第2分。

打完6局軟銀以3：2超前，7局上日本火腿1出局攻佔二、三壘，軟銀換上古巴左投莫伊內洛來對付左打王柏融，王柏融擊出左外野飛球，護送大田泰示跑回追平分。

第9局王柏融再度有得點圈打擊機會，擊出一壘線邊強勁反彈球，可惜被一壘手內川聖一美技攔截，未能打下致勝分。

今福岡續戰 期待大王首轟

昨天比賽在長崎球場進行，今天起回到福岡巨蛋打第2、3戰。福岡巨蛋原本是日職最難全壘打的室內球場，2014年季後進行改裝，不但縮短左中外野和中右外野全壘打牆距離，也將全壘打牆高度從5.8公尺降低為2.7公尺，變成日職最容易全壘打的球場，對王柏融要擊出日職生涯首轟有利。

宋家豪4奪中繼成功

樂天宋家豪對西武6局下7：4領先時登板，雖然被擊出2支安打、2次四壞球，但在安打之間製造了1個雙殺打，最後順利化解滿壘危機，本季出賽5場拿下第4次中繼成功，防禦率1.69。

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