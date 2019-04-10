連49打數無安打 戴維斯慘到爆

曾經2度奪美聯全壘打王的金鶯戴維斯，已經連續49打數無安打。（法新社）

全壘打王打擊失憶症?

〔記者倪婉君／綜合報導〕對一位兩度拿下美聯全壘打王的重砲來說，連續49打數無安打，簡直是天方夜譚，但這樣的慘劇，就發生在年薪高達2300萬美元（約7億台幣）的金鶯戴維斯身上，他已締造大聯盟連續打數未敲安的野手紀錄。

締大聯盟難堪紀錄

「這裡的所有人都為他加油，他曾是大聯盟最令人畏懼的打者之一，他的表現不只影響個人，也關係到全隊，我們都希望他打得好。」金鶯右投凱許納昨先發5.1局失4分，助隊以12：4擊敗運動家，拿下本季第2勝，還幫5打數未敲安的戴維斯打氣。

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戴維斯曾以單季53轟、47轟，拿下2013和2015年美聯全壘打王，也在2016年初和金鶯簽下7年1.61億美元大約。但他自去年9月15日從白襪投手謝茲手中敲安後，就再也沒敲出安打，昨不但追上前道奇內野手維列茲在2011年締造的連46打數無安打，還刷新紀錄。

只差2打數，戴維斯還可追上前金鶯投手隊友陳偉殷連51打數未敲安的紀錄。金鶯去年以大聯盟最慘的47勝115敗結束球季，今年已有起色，目前以5勝5敗和洋基並列美聯東區第2，現在就等戴維斯的棒子復活。

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