6局好投被毀 田中昨日最衰

田中將大6局失1分的好投，卻遭牛棚砸鍋，錯失勝投。（法新社）

牛棚守不住2分領先

〔記者吳清正／綜合報導〕洋基田中將大昨投出6局失1分的好球，但牛棚守不住2分的領先，被太空人柯瑞亞打出超軟爛的致勝安打，終場洋基以3：4敗陣。

田中被擊出3支安打，只被艾圖維的全壘打攻下1分，投完6局只用了78球，在3：1領先時被換下場。

第7局洋基起用布里頓中繼，被擊出2支安打失2分形成平手，田中的勝投不翼而飛。田中本季先發3場、18.1局只有3分責失，防禦率1.47，但得不到隊友火力支援，有2場無關勝敗，只拿下1勝。

請繼續往下閱讀...

第8局太空人1出局攻佔一、三壘，下一棒柯瑞亞的擊球初速經常達到110英里（177公里），不過，打得強不如打得巧，面對奧塔維諾的92.2英里（148.4公里）速球，柯瑞亞揮棒遭擠壓，擊球初速只有28.9英里（46.5公里），球滾動22英尺（6.7公尺）後停在一壘線邊，三壘上的布瑞格曼趁機跑回致勝分。洋基總教練布恩無奈表示：「當然非常沮喪，特別是你已投出想要的球，但這就是比賽，你還能怎麼辦？」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/