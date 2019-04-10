杭特轟27分 拉抬NBA選秀行情

杭特在冠軍賽中拿下生涯最高27分，拉抬今年NBA的選秀行情。（法新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕NCAA美國大學男子籃球「3月瘋」昨劃下句點，維吉尼亞大學奪得校史首冠，當家球星杭特大爆發拿下生涯最高27分，也拉抬今年NBA的選秀行情。

在總決賽之前，杭特過去4戰場均僅11.3分，但昨天大殺四方，特別是在下半場最後12.9秒投進追平三分彈，他的三分冷箭在延長賽帶動一波11：0的狂潮，助維吉尼亞逆轉，成就隊史114年來首冠。

杭特表示，他的手感在下半場被點燃，一切都按照自己的節奏走。隊友傑洛米也大讚他就像球場野獸，三分球、突破切入樣樣犀利，只能用不可思議來形容。

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隊友讚他像球場野獸

杭特的窒息式防守也充分壓制德州理工的看板球星卡爾佛，他全場雖有15分貢獻，但22次出手只進5球，且延長賽1分未得，表現令人失望。籃球名嘴貝勒斯直言，他的選秀聲勢已逐漸下滑；而原本杭特就被視為今年選秀樂透區球員，隨著決賽好表現，美媒認為，他有機會一舉衝到首輪前5順位。

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