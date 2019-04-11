諾威斯基21年旅程 從德國人變德州人

在5退役名將面前，諾威斯基（左一）正式宣布昨役是他生涯主場最後一戰。（法新社）

獨行俠特以「41.21.1」三個象徵諾佬的關鍵數字，向他致敬。（今日美國）

30分本季最高 漂亮轉身

〔記者吳孟儒／綜合報導〕獨行俠球星諾威斯基昨對上太陽，全力揮灑奪得本季最高的30分，賽後他親口證實這將是他生涯主場最終戰，沒有華麗的告別巡迴，卻譜出最令人難忘的催淚結局。

獨行俠眾將在開賽後連續「助攻」諾威斯基，短短3分鐘他就拿下10分，除了招牌的金雞獨立跳投外，還秀了雙手爆扣，現場球迷歡呼聲不斷，諾威斯基上場33分鐘，31投11中拿下30分，助隊以120：109擊敗太陽。

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3組關鍵數字 送別諾佬

獨行俠老闆庫班為諾威斯基精心規劃的儀式在賽後登場，除了大螢幕播出經典畫面致敬外，影片最後秀出具象徵意義的「41.21.1」，分別代表他的背號、效力球隊的球季及生涯只奉獻給1支球隊。

庫班還邀請其偶像施倫夫、坎普、柏德、皮朋和巴克利5退役名將到場致詞，讓諾威斯基驚喜不已，他在接過麥克風後感性表示：「正如你們預期的，這是我最後一場主場，肯定是個讓人激動的時刻。」

在全場球迷的歡呼聲中，諾威斯基忍不住落淚，「這是一段難以置信的旅程，很謝謝一路支持著我的人。」

自1998年來到達拉斯，諾威斯基從未離開過，他說：「這裡是我的新家，我離開德國超過20年，現在我已是德州人了。」

諾威斯基在獨行俠奉獻21個球季，寫下史無前例紀錄，生涯1521場出賽排史上第3多，3萬1540分名列第6。此外，他曾14度入選明星賽，2007年奪下例行賽MVP，並於2011年領軍擊敗熱火3巨頭摘隊史首冠，獲得總決賽最有價值球員殊榮。

諾威斯基2007年獲得年度MVP。（資料照，美聯社）

2011年獨行俠擊敗熱火奪得總冠軍，諾威斯基也獲得總冠軍賽MVP。（資料照，路透）

2011年諾威茨基曾為大聯盟遊騎兵隊開球。（資料照，歐新社）

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