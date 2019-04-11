WSBL季後賽》國泰9連霸 不想等明天

國泰林育庭（中）攻下18分、10籃板。（記者林正堃攝）

電信文祺（中）拚出全隊最高14分，國泰仍以懸殊比數拿下首戰。（記者林正堃攝）

台元蔡佩真（右）繳出14分、13籃板，助隊在季軍戰搶得頭彩。（記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／新北報導〕WSBL超級籃球聯賽季後賽昨登場，衛冕軍國泰在林育庭和鄭伊秀合砍32分帶領下，終場80：59大勝電信，在3戰2勝制的冠軍戰聽牌，距離9連霸只差一步。

昨開局打得相當膠著，國泰教練鄭慧芸坦言，應是前2天太操了，「感覺她們有點累，沒跑到我要的點，可能前2天練球太累，但她們也很努力完成這場比賽。」

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開局膠著 仍大勝電信聽牌

今年國泰以例行賽全勝之姿挺進冠軍戰，鄭慧芸表示，她告訴球員，季後賽是本季最關鍵的2戰，「對我來說，沒有第3場這種事情，希望2場就能結束。」

電信受到傷兵困擾，禁區大將劉嘉瑋、射手黃虹瑛都未能上陣，但鄭慧芸表示，他們還是照自己的節奏準備。

國泰林育庭攻下全隊最高18分、10籃板，鄭伊秀14分。電信文祺斬獲全隊最高14分，黃湘婷13分、10籃板，王俐云13分。

季軍戰方面，台元在34歲老將蔡佩真14分、13籃板帶領下，62：46擊敗台電，率先聽牌。台元季後賽前積極備戰，找了大學隊進行友誼賽，加上旅外球員「阿盜」吳盈潔助拳，彭曉彤表示：「盜姊的身高較高，她的加入確實有幫助。」

台元彭曉彤三分球6投3中，贊助全隊最高19分，卓敬貢獻10分。對於彭曉彤、卓敬2名小將的表現，教練周泓諭給予肯定，「2人在今年球季都有成長，特別是曉彤多了國際賽經驗，進步不少。」

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