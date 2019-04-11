WSBL季後賽》最強新人不夠「火」 陳薇安以守為攻

國泰新人陳薇安（左）首度體驗WSBL冠軍戰，繳出10分、10籃板。（記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／新北報導〕WSBL季後賽昨在板橋體育館登場，冠軍戰由國泰迎戰電信，新科「得分后」陳薇安生涯首度在WSBL冠軍戰登場，被賦予防守電信老將文祺的重任，她表示，沒給自己太大壓力，平常心面對，還有很多地方得學習。

國泰今年多了陳薇安、黃鈴娟、羅蘋及黃柔甄4名新秀，又以陳薇安表現最亮眼。本季她繳出場均17.9分、6.3籃板、3.9助攻，開季締造連5戰破20分里程碑，且榮登得分后，堪稱本季最強新人。

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昨迎來WSBL首場冠軍戰，陳薇安表示平常心，做好準備就對了，但她不太滿意昨晚的表現，「進攻太猶豫，不夠果決，導致失誤。」

被教練鄭慧芸賦予看守文祺的責任，她說：「祺姊經驗很好，會有一些假動作，得去抓她的節奏。」文祺前3節僅拿下6分，對於防守方面的貢獻，陳薇安笑說：「算有守到，但還在學習啦！」

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