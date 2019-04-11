SBL季後賽首輪戰力分析》夏普助龍擺尾 戰前東家爆氣？

夏普加盟裕隆後，例行賽對前東家金酒唯一一戰繳出23分、15籃板。（資料照，記者羅沛德攝）

裕隆後衛林韋翰奪下本季助攻王和抄截王。（資料照，記者林正堃攝）

記者林岳甫／專題報導

裕隆本季一度排在聯盟前段班，展現爭冠氣勢，卻因洋將桑尼有傷在身及另一洋將始終找不到合適人選，戰績不斷沉淪，所幸最後由新組合夏普、瓊斯聯手助隊5戰取得4勝，攻上例行賽第4，首輪季後賽對金酒先取得1勝，力拚暌違8季的冠軍金盃。

巴勒斯坦籍200公分的桑尼身手全面，場均貢獻23.6分、13.6籃板及2.5助攻，2度榮膺單週最佳球員及去年12月MVP。不過，裕隆另一洋將從泰瑞、霍頓、史貝斯、道森、B.戴維斯，僅道森表現較稱職，其餘4人身手皆不如預期，而桑尼又因背部傷勢纏身打打停停，排名一度從前段班摔至例行賽第6。

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網羅夏普 裕隆5戰4勝

裕隆3月中旬先網羅本季曾效力璞園的瓊斯，而夏普遭金酒以膝傷為由用「李恩條款」開除後，裕隆隨即採相同模式換掉桑尼，把夏普納入陣中，如今看來成為得利者。

夏普在裕隆期間態度變得積極，且身體健康，季賽最後3戰場均25.7分、15.7籃板與4助攻。執行教練李啟億大讚夏普擁有出色個人能力，還能幫球隊射手群製造好的出手機會，將是挑戰總冠軍的關鍵人物。

裕隆首輪面對金酒，夏普有機會給前東家下馬威，值得一提的是，例行賽倒數第2場遇到金酒，夏普單場貢獻23分、15籃板、7助攻及4阻攻。

不只夏普具策應能力，裕隆後場有助攻王、抄截王林韋翰壓陣，2人若能成功穿針引線，加上呂政儒、胡凱翔、林力仁等射手，將是裕隆在季後賽攻城掠地的武器。

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