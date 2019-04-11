陳江和「賣老」 兄弟久違的6連勝

陳江和（記者黃耀徵攝）

10局代打 帶頭破僵局

〔記者林宥辰／新北報導〕即將在21日引退的中信兄弟老將陳江和，將「老將價值」詮釋得淋漓盡致。昨兄弟和富邦悍將鏖戰到10局，就靠他代打執行強迫取分戰術突破僵局，也開啟攻勢，終場4：3拿下3年來第一次6連勝。

兄弟昨原本推出本季兩度先發都無失分的萊福力，和悍將索沙對決，但萊福力因手指割傷延後先發，改推蔡齊哲，他和索沙都投出優質先發，但都無關勝敗。

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10局上，林書逸、詹子賢安打，林智勝擊出三壘方向滾地球，蔣智賢發生失誤造成滿壘，原本輪到前兩打席都敲安的許基宏，教練團決定換上陳江和執行強迫取分，觸擊球的位置刁鑽，三壘上的林書逸腳程也快，倪福德只能傳一壘，張志豪、彭政閔接著敲安，兄弟該局攻下3分。

這是陳江和近期第2度執行強迫取分成功，他說成功並非在他，「如果真要論打擊，當然還是基宏會打，但教練團當時需要戰術，自己也有先預設，首要是以不要雙殺為主。」

宛如教科書般的觸擊，陳江和說，來自苦練出的基本功，「過往秋訓、春訓就很要求，以前南英時期教練也會特別要求。」

退休前拿到MVP，陳江和說，「想哭！」理由卻令人噴飯，「因為要請喝咖啡了！」不過，這段連勝期間，讓他感覺像回到以前，不會因為落後就放棄或沮喪，大家都盡全力求上壘、搶得分，「退休前我的目標就是總冠軍。」

蔡齊哲（記者黃耀徵攝）

蔡齊哲好投 總仔額樂

兄弟蔡齊哲此戰先發6局只被敲2安、4K，未掉分，不僅優質先發，且已經連續13局無失分。

兄弟總教練伯納也特別誇蔡齊哲，「這兩年來他的進步有目共睹，特別是他原本並不是預定的先發，因球隊臨時需要提前一天登板，繳出這樣的好表現，值得讚許。」

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