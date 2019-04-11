兄弟新洋砲 尋找中職「水手幫」

里迪（記者黃耀徵攝）

〔記者林宥辰／新北報導〕2004年第21屆IBA世青賽，當年青澀的里迪隨義大利隊首度踏上台灣土地，歷經多年國家隊、大小聯盟征戰後，30歲的里迪再次來到台灣，成為中信兄弟一員，和前教練伯納、墨西哥聯盟前隊友萊福力共同作戰。

據球團人員透露，里迪一下飛機就打聽起水手隊小聯盟時期隊友陳鏞基的動向，也對高國輝頗有印象，但仍叫他「Lo（羅）」。

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里迪昨隨隊到新莊棒球場，但還沒正式登錄，他說，對這座球場似乎還有印象，「來過台灣許多次，也曾和許多中職的球員當過隊友或對手，比如陳鏞基、高國輝，都有印象。」

里迪曾是首位義大利出身的大聯盟球員，多次入選經典賽等國際賽事國家隊。里迪說，感謝中信球團延攬，也很感謝義大利媒體追蹤他，「很榮幸有這個機會讓義大利的棒球有更多曝光機會。」

中信兄弟總教練伯納和里迪也曾在水手小聯盟體系共事，伯納說：「我們已6年沒見面，在來球場途中，我不禁在想，當初大概誰也沒想到我們如今都來到台灣一起打拚。」

伯納透露，考量時差問題，昨暫未登錄里迪，今將視情況考量是否讓他先發，若先發應會守三壘。

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