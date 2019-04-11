冰與火之歌！ 神全、范國宸開季兩樣情

林益全（記者黃耀徵攝）

〔記者林宥辰／新北報導〕富邦悍將打線球星如雲，開季打擊表現最亮眼的則是二年級生范國宸，目前14分打點遙遙領先全隊，打擊率、長打率也是全隊最高，對首次固定在先發打線的他而言，如何維持一整季的好狀況，將是一大課題。

今年是范國宸首個開季就完整固定在先發打線的球季。他說：「原本目標只是開季一軍，現在狀況還不錯，教練跟我說，每天保持做一樣的事、一樣的訓練，盡量把好的感覺維持住是最重要的。」

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開季至今，范國宸3轟是全隊最多，也超過去年出賽66場的2轟，但他並不會刻意追求全壘打，「太想打全壘打反而會有反效果，目標是把球打得強勁，擊球的品質、幫助球隊推進，盡可能製造打點機會。」

相較火燙的范國宸，同屬一壘手的林益全近期多半擔任指定打擊，打擊狀況稍微有些慢熱，昨天10局下代打擊出二壘安打，差點幫助球隊逆轉，但這僅是他本季第3支長打，全壘打則還未開張。

林益全說，開季僅經過10多場比賽，評斷打擊狀況尚早，「長打是安打的延伸，還是要回歸基本，先把擊球做確實、穩定，今年開季狀況其實和往年差不多，有些起伏就盡快拉到最好的狀態。」

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