新加坡羽球公開賽》小戴險過頭關 今戰「金牌殺手」

戴資穎昨身體微恙，與張蓓雯纏鬥3局後驚險勝出。（BadmintonPhoto提供）

疑過敏不適 失誤偏多

〔記者卓佳萍／綜合報導〕身體微恙的世界球后戴資穎，昨天在超級500系列新加坡公開賽女單首輪，與世界排名11的張蓓雯纏鬥3局後，以21：14、10：21、21：18驚險出線，次輪將面對中國女將陳曉欣。

戴資穎賽前在社群網站透露自己身體不適，經過休息狀態好轉，但昨天下場後失誤不少，還好後來居上拿下首局，次局小戴仍難以控制非受迫性失誤，分數被越拉越開，被張蓓雯扳回一城。

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決勝局雙方相互糾纏，戴資穎試圖甩開對方，但很難連續擊出致勝球，拉鋸到後半段，小戴以拿手假動作搭配近身球攻擊逼出賽末點，最後對方回球掛網，小戴才險勝。賽後她透露，來到新加坡後有點過敏，身體不太舒服，可能也影響到狀態，比賽沒有發揮好。

次輪對陳曉欣 尋求復仇

戴資穎次輪將面對世界排名23的陳曉欣，兩人去年日本公開賽次輪交手，小戴意外直落二落敗。陳曉欣前年曾力克奧運金牌瑪琳，有「金牌殺手」之稱，但去年無冠軍進帳，表現並不穩定。

小戴今女單次輪將對上「金牌殺手」陳曉欣，尋求復仇。（資料照，法新社）

江穎麗在女單首輪以13：21、8：21敗給中國蔡炎炎，蔡炎炎今天將面對擊敗去年冠軍高橋沙也加的前輩李雪芮，不少網友期盼看到戴資穎對決李雪芮，不過兩人籤表分在不同側，僅可能在決賽交手，里約奧運傷退的李雪芮，去年復出後還不曾與戴資穎對戰。

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