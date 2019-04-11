新加坡羽球公開賽》連霸好彩頭 小天終結一輪遊

周天成昨擊退泰國坦農薩克，闖進新加坡公開賽男單次輪。（中央社）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕台灣一哥周天成昨天在新加坡公開賽男單首輪以21：18、21：16擊退泰國選手坦農薩克，也走出全英賽、大馬賽連兩站一輪遊的窘境，今天將面對丹麥好手約根森。

尋求衛冕的周天成，最新世界排名小跌1名到第4，昨面對世界排名60的坦農薩克，首局取得11：1絕對優勢，儘管一度被追近，仍沉住氣收下首局，次局雙方展開拉鋸，周天成一度落後3分，但他耐心應戰連追5分，扭轉局勢。

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次輪周天成將面對世界排名22的約根森，兩人對戰10次各拿5勝，但周天成握有對戰5連勝。生涯最佳排名世界第2的約根森，2017年因腳傷休兵，去年3月才復出，狀況並不穩定。

王子維男單首輪遭遇世界排名11的印尼名將金廷，以兩個12：21繳械；另外，盧敬堯／李佳馨混雙首輪以21：12、21：15擊敗印度普拉薩德／迪萬根，今天將面對里約奧運銀牌大馬陳炳順／吳柳螢。

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