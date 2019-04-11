壘協涉貪8人列被告 奧會副主席漏夜偵訊

擔任中華奧會副主席的運佳前負責人蔡賜爵（中），昨晚被移送北檢複訊，漏夜偵訊。（記者錢利忠攝）

〔記者錢利忠、羅志朋／台北報導〕國家運動訓練中心去年補助中華民國壘球協會，辦理台灣女壘代表隊赴美訓練，承辦的壘協副秘書長畢鈞輝被控勾結運佳旅行社，浮報70多萬元經費。台北地檢署昨指揮調查局高雄市調查處，兵分4路搜索壘球協會、運佳及涉案人住處，約談畢鈞輝、擔任中華奧會副主席的運佳前負責人蔡賜爵等9人，8人列被告，全案朝刑度10年起跳的貪污治罪條例之浮報價額罪偵辦。昨晚10時許，畢鈞輝、蔡賜爵，2人陸續被移送北檢複訊，漏夜偵訊。

運佳旅行社 承攬多件選手出國採購案

蔡賜爵經營的運佳旅行社曾被揭露長期為運動賽事門票的總代理，並承攬多件我國選手包機出國比賽的採購案，被外界質疑有違利益迴避原則，監察院一度介入調查，並證實我國代表隊及考察團出國運輸採購案，大部分僅有運佳參與投標，「招標作業有待改善」，蔡賜爵改由兒子蔡逸凡擔任運佳負責人。

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壘協副秘書長畢鈞輝（右）昨晚被移送北檢複訊，漏夜偵訊。（記者錢利忠攝）

為釐清運佳旅行社實際掌控者，檢調昨傳喚蔡賜爵釐清疑點，至於登記負責人蔡逸凡則沒有被傳喚。檢調獲報，由畢鈞輝承辦的「2018年美國移地訓練膳宿及交通」採購案，去年4月17日以限制性招標方式公開招標，決標方式採最有利標，卻涉勾結投標的運佳旅行社，以浮報費用等方式膨脹70多萬元經費，並由運佳以347萬116元得標，費用全由政府補助，不排除畢鈞輝涉收取回扣等不法。

檢調獲報，自2015年開始，運佳標得多件壘球協會採購案，除本次涉浮報經費的案件外，另標到「2017年美國、加拿大移地訓練活動」、「2017年世界青年女子壘球錦標賽及賽前移地訓練活動」、「參加2015年世界盃中華青年女子壘球錦標賽採購案」等3件採購案，此外，運佳也得標多件各縣市高中、國中及小學等出國比賽或訓練等採購標案。

對於約談名單及案情細節，檢調表示偵查不公開。

壘協暫無回應 訓練照舊

壘協秘書長張家興表示，昨天相關人員和資料就被檢調單位帶走，期間他人在國外，詳細情況並不了解，將請律師協助了解狀況，目前無法多作回應。台灣隊將參加4月底印尼亞洲盃女子壘球錦標賽，盼能進軍2020年東京奧運，張家興說，目前球隊照常訓練，盡量不讓參賽球員的訓練受到影響。

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