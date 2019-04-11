東奧資格賽次輪全勝 台灣女足首闖第三輪

台灣女足昨以4:1踢掉伊朗，首度闖進奧運資格賽第三輪。（取自AFC官網）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣女足昨凌晨於卡達進行的2020年東京奧運亞洲區資格賽次輪最終戰，靠著包欣玄獨中2球及陳燕萍、曾淑娥各進1球，4：1大勝伊朗，以3戰全勝之姿奪C組冠軍，隊史首度在奧運資格賽躋身第3輪。

包欣玄昨兩度破門

包欣玄12分鐘、47分鐘兩度破門，而曾淑娥36分鐘進球，更是其暌違9年披上國家隊戰袍後首顆入球。隊長王湘惠表示，參加這次比賽困難度很高，起初僅7人進行集訓，隨後選手才陸續聚集展開備戰，直到最後曾淑娥與包欣玄歸隊，士氣更是大振，全隊堅強的贏球信念更是連勝關鍵。

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台灣隊從去年11月首輪開始奮戰，連勝塔吉克、蒙古、新加坡、菲律賓。如今，次輪再退巴勒斯坦、菲律賓、伊朗，一舉寫下隊史新頁，成為亞洲8強隊伍。

第三輪8隊 搶2張門票

台灣隊與A組、B組冠軍緬甸、越南，以及早已晉級第三輪的5隊澳洲、中國、北韓、南韓、泰國，屆時將抽籤分成兩組，展開小組單循環廝殺，取分組前2晉級4強，決定明年東奧亞洲區兩張門票誰屬。

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