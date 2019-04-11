企甲、木蘭足球聯賽 週末3地開踢

第三屆台灣企業甲級足球聯賽週日兩地開戰。（記者林岳甫攝）

國家隊固定班底陳浩瑋成為航源FC新成員。（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕第三屆台灣企業甲級足球聯賽14日將於台北田徑場、新竹第二運動場兩地開戰，國家隊固定班底陳浩瑋成為航源FC新成員，期待帶著多年旅外經驗，提升球隊實力。

本屆8隊將展開3循環廝殺，一路戰至12月，包括尋求3連霸的北市大同，高市台電、航源FC、台北紅獅、台灣體大、台南市台灣鋼鐵，以及從資格賽出線的銘傳大學、台中FUTURO。

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26歲的陳浩瑋去年離開效力6年的北京北控燕京，即使出現半年空窗，平時仍積極進行體能訓練及技術提升。他說：「期待在企業聯賽出賽，畢竟我上次踢國內聯賽是2011年，那時名稱還叫城市聯賽。」

接軌國際 足協輔導認證

足球協會本季將輔導各隊申請亞足聯AFC俱樂部認證，理事長邱義仁強調，期待至少2隊獲認證，於下季參與AFC CUP，使台灣足壇與國際接軌。

台灣木蘭足球聯賽開幕戰13日於台中太原足球場登場。（記者林岳甫攝）

邁入第6年的台灣木蘭聯賽，開幕戰13日在台中太原球場登場，參賽隊伍有問鼎3連霸的台中藍鯨，以及台北熊讚、新北航源、高雄陽信、花蓮、台北國際。

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