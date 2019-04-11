華國三太子盃》不讓吳東霖復仇 莊吉生奪16強門票

莊吉生昨以兩個6：4力退近況火燙的吳東霖。（大會提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕華國三太子男網挑戰賽昨再次上演「台灣內戰」，「台灣一哥」莊吉生以兩個6：4力退20歲的吳東霖，搶下16強門票。

莊吉生在雙打逆轉吳東霖組合，昨兩人在單打32強狹路相逢，激戰1小時19分鐘後由莊吉生再次勝出，他點出發球是最大關鍵，一發跟二發得分率都有7成水準，「當發球順了，比賽也會變得更輕鬆」。今天他將對上第12種子的澳洲好手達克沃斯，力拚8強門票。

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對手棄賽 駱建勛晉16強

20歲小將駱建勛昨挑戰2006年澳網亞軍巴格達提斯，最終以6（1）：7、4：2收下退賽大禮，他認為，即使對手狀態欠佳，但對上前世界排名第8的好手，繳出不錯的比賽內容，增添不少信心，16強要對上去年亞軍印度好手拉瑪納森。

莊吉生號召球迷加油

莊吉生號召球迷進場為選手加油，「我知道現在大家都要上班，可能要到假日會比較多人吧！希望球迷能為我加油，也能把握機會看看來自各國的優秀選手」。

男雙部分，謝政鵬與朗卡特昨以6（4）：7、6：1、11：9險勝岡薩雷茲／瑞提瓦譚納，8強要碰上莊吉生／王宇佐。

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