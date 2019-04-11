暴力猿回來了！ 18：4 打到獅崩潰

統一獅先發投手奧斯丁開局就遭遇亂流。 （記者陳志曲攝）

首度連勝 擺脫「墊底」

桃猿王溢正先發7局失2分奪勝，躍居聯盟勝投王。 （記者陳志曲攝）

〔記者吳清正／桃園報導〕Lamigo桃猿在主場大屠殺統一獅，前6棒就擊出20支安打，藍寅倫更單場5安打、5打點，以18：4大勝，本季首度連勝，戰績擺脫最後1名。

猿24安、18分

聯盟本季新高

猿隊擊出24支安打、得18分都創聯盟本季新高，先發9人只有第9棒邱丹無安打，藍寅倫單場安打和打點都平生涯紀錄，朱育賢4安打、3打點，陳晨威、黃敬瑋和林泓育3安打，前六棒唯一沒有猛打賞的陳俊秀2安打、2保送。

藍寅倫5安、5打點

猿隊第1局就打了8人次，第2局打了一輪，前3局就取得7：0領先，第7局更是前8名打者連續上壘，共打了13人次，以6支安打、3次四壞球和1次失誤攻下9分，藍寅倫單局2安打。

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藍寅倫表示，前一場從領先4分到第9局被滿貫砲追平，還好最後朱育賢轟出再見全壘打，這一勝太重要了，如果再輸球就是4連敗，士氣可能會垮掉，戲劇性贏球後，大家的心情都打開了，才能有昨天的超猛火力。

猿隊總教練洪一中表示，上週連敗期間雖然得分不多，但是內容並不差，很多球都打得很強勁，最近兩場總算有好的結果，棒球就是這樣，有時候得1分都很難，有時候就像昨天止都止不住，所以還是步步為營，高興一天就好，下一場還是要戰戰兢兢全力以赴。

獅蔡奕玄 一軍首轟出爐

獅隊雖然有鄭鎧文、江亮緯和蔡奕玄擊出全壘打，蔡奕玄生涯首轟，但3人都是陽春彈，對戰局沒有任何影響。

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