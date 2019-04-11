「中繼2局失10分」招美媒關切 殷仔「沒答案」

陳偉殷對紅人中繼2局失10分，雖然達成生涯千局投球里程碑，但心情卻苦澀不已。（美聯社）

大聯盟生涯最慘紀錄

陳偉殷（中）6局下登板，接連挨轟，投手教練和捕手上前關心。（美聯社）

〔記者羅志朋／綜合報導〕陳偉殷昨對紅人中繼2局狂失10分，寫下個人大聯盟生涯單場最多失分紀錄，馬林魚以0：14慘敗，賽後美媒問他怎麼了？殷仔無奈地說，「我希望能回答你，但我沒有答案。」

千局里程碑 苦澀的滋味

殷仔6局下登板，被敲5安，包括連挨坎普、蘇亞雷斯和薛伯勒全壘打，觸身和四壞保送各1次，單局掉7分。7局上續投，又遭法默轟3分砲，中繼2局狂失10分，本季累計防禦率高達24.75，達成大聯盟生涯千局投球里程碑，台將第一人，結果有些苦澀。

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慘遭紅人打爆，殷仔表示，投球機制和心理狀態可能都出了點問題，他試著保持專注力，到目前為止沒有做得很好，只能繼續努力和調整。

過去殷仔是先發輪值一員，本季轉調牛棚，角色適應是一大難題。馬林魚總教練馬丁利認為，殷仔之前角色是先發，如今為中繼，他還在適應，這調度對殷仔不是很公平；不過殷仔說，角色轉換不能當藉口，只要被賦予工作，就要盡力完成。

年薪6.2億元 日媒大幅報導

殷仔本季年薪高達2000萬美元（約6.2億台幣），荒腔走板的表現不符身價，引發媒體關注，日媒《full-count》昨就大篇幅報導，「前中日龍王牌陳偉殷中繼2局失10分，年薪2000萬美元為馬林魚陣中最高薪球員。」

根據美國權威統計網站「FanGraphs」數據顯示，今年殷仔直球均速90.4英里（約145.4公里），不如去年的91.1英里（約146.6公里），滑球83.7英里（約134.6公里）也不如去年的85英里（約136.8公里）。

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