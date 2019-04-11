「姊姊」7局失2分 搶佔勝投王

王溢正（左）拿勝投，隊友林泓育賽後開心擁抱他。 （記者陳志曲攝）

〔記者吳清正／桃園報導〕Lamigo桃猿王溢正昨天對統一獅先發7局失2分，本季先發3場都投出優質內容，躍居聯盟勝投王。

「姊姊」王溢正被擊出6支安打，包括江亮緯的本季首轟，投出6次三振，沒有四壞球，拿下並列聯盟最多的第2勝，防禦率1.80。

洪總讚王溢正夠穩

猿隊總教練洪一中表示，王溢正今年的每場先發都很穩定，帶給球隊很大的安定感，首戰也是在領先的時候退場，要不是牛棚未能守成，現在已經率先3勝了。

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雖然洪總讚許王溢正表現穩定，王溢正仍表示，希望自己的每一個球都能更穩定，像被江亮緯全壘打的那一球，在球數落後情形下投得太甜，本來以為江亮緯不是很積極出棒的打者，沒想到他真的出棒，而且打得非常好。

猿隊昨天前兩局就打了17人次，給了王溢正大量的得分支援，但是打得太久也造成困擾，可能造成投手身體冷掉，王溢正表示，的確有一些影響，不過他都提前到外面熱身，影響沒有太大。

猿隊洋投史博威和尼克斯開季表現不佳，王溢正必須承擔更多責任，王溢正表示，並不會給自己太多壓力，還是用原有的節奏去調整和投球，想太多只會讓自己亂掉。

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