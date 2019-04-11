「最操」洪聖欽 這紀錄聯盟第1

猿隊本季出賽14場，洪聖欽已登板9次，昨天輪空的他表示，手臂並無疲勞現象。（記者陳志曲攝）

〔記者吳清正／桃園報導〕Lamigo桃猿昨大勝，先發王溢正吃下7局，全場只用2投，牛棚得以休息，猿隊本季出賽14場，其中洪聖欽已登板9次，高居聯盟第1，今年有機會打破投手單季出賽紀錄。洪聖欽表示，目前手臂並沒有疲勞的現象，只要球隊需要，隨時準備上場。

本季登板9次 投手最多

昨天輪空的洪聖欽以目前的出賽頻率，本季將達到77場，中職投手單季出賽紀錄是La new熊曾兆豪創於2010年的70場，去年則是桃猿吳丞哲的66場最多。洪聖欽表示，以前沒有過這麼頻繁出賽，不過，只有1次連兩天登板，而且都是投短局數，總共只投8局，身體和手臂的狀況都很正常，如果有疲勞的現象，一定會向教練團反映。

洪聖欽過去曾先發、中繼兩頭跑，去年則是長中繼，出賽31場，生涯最多，今年春訓一度被列為先發人選，開季專任中繼，幾乎天天都要準備，沒有特別固定在哪一局登板，從5、6局到7、8局都投過，前天甚至在9局下緊急接替終結者陳禹勳。

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洪聖欽表示，自己並不算熱身特別快，但是幾年下來已經很熟悉準備的節奏，前天第7局已經熱身過，9局下陳禹勳上場時，以為自己下班了，身體冷掉後又重新熱身，的確比較麻煩。

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