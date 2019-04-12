新加坡羽球公開賽》頂住陳曉欣逆襲 小戴晉8今擋韓流

戴資穎直落二擊敗中國陳曉欣，復仇成功晉級8強。（Badminton Photo提供）

南韓成池鉉近期對戴資穎陷入8連敗。（資料照，法新社）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕世界球后戴資穎昨天在超級500系列新加坡羽球公開賽女單次輪，一路領先，以直落二力退中國新秀陳曉欣，報了去年日本賽一箭之仇，晉級8強，今天將對上世界排名第10的南韓女將成池鉉。

戴資穎復仇 回敬直落二

世界排名23的陳曉欣生涯曾扳倒奧運金牌瑪琳、亞運金牌戴資穎，獲得「金牌殺手」稱號，不過戴資穎昨天一上場就拆了對方招牌，首局以7：0強勢開局，雖一度被追到15：14，但小戴再連下3分穩住領先，以21：15先馳得點。

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最熟悉敵人 對戰成池鉉

次局戴資穎15：12領先時，場地突然燈光故障，經過主辦單位搶救，很快恢復正常，兩人重新熱身，小戴保住領先優勢，21：18成功關門。

戴資穎今天將面對最熟悉的老對手成池鉉，雙方生涯交手26次，小戴以17勝9負佔上風，包括近期8連勝，上次兩人交手是去年1月印尼大師賽。

台灣一哥周天成昨天在男單次輪，以21：18、21：10擊落31歲的丹麥好手約根森，挺進8強，今天將遭遇世界排名16的印度球員維爾馬。

搶攻奏效 周天成晉8強

周天成表示，昨天他專注在場上，搭配有效的策略，積極搶攻順利取勝，談到衛冕目標，他表示，會調整到最佳狀態，打好每一場球。

混雙方面，盧敬堯／李佳馨在次輪以兩個15：21不敵里約奧運銀牌大馬組合陳炳順／吳柳螢。

周天成晉級8強，對於衛冕目標，他表示會盡力打好每場球。（中央社）

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