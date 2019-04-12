首度橫掃洋基 艾圖維3戰4轟

柯瑞亞（左）和艾圖維（右）昨都開轟，助太空人系列戰橫掃洋基。（法新社）

〔記者吳清正／綜合報導〕太空人隊艾圖維連3場開轟，昨更轟出雙響砲，柯瑞亞3安打3打點，以8：6擊敗洋基隊，太空人隊3連勝洋基隊，隊史首度在系列賽橫掃洋基隊。

艾圖維前兩戰各擊出1支全壘打，達成生涯百轟，昨第1局就把洋基隊先發投手派克斯頓的95英里（152.9公里）速球轟出左外野全壘打牆，第5局再把派克斯頓的速球轟成陽春彈，艾圖維在3場的球季系列賽擊出4支全壘打，追平隊史紀錄。

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艾圖維表示：「我和你們一樣感到意外，我沒有在2或3場比賽打出這麼多全壘打，但是我可以接受，任何能幫助球隊贏球的事都是最棒的。」艾圖維第1局的打擊原本被判定為二壘打，裁判組主動檢視重播畫面，經過3分鐘15秒後改判為全壘打，第2轟則是毫無疑問的428英尺大號全壘打。

柯瑞亞在3連戰首役打出只滾動22英尺（6.7公尺）的超軟爛致勝安打，昨天不靠運氣，擊出一壘打、二壘打和全壘打。

水手隊漢尼格9局上2出局後的全壘打一砲三響，以6：5擊敗皇家隊，水手隊贏得5連勝，開季12勝2敗創隊史紀錄，開季連14場全壘打追平印地安人隊創於2002年的大聯盟紀錄；皇家隊梅瑞菲德觸擊成1分打點安打，跨季連31場安打超越名人堂選手布瑞特保持的隊史紀錄。

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