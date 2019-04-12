華國三太子盃》莊吉生單打晉8 今雙打遇謝政鵬

莊吉生晉級單打8強，今將一日2戰。（記者廖振輝攝）

〔記者廖聿偉／台北報導〕世界排名第134的莊吉生，昨在華國三太子男網挑戰賽單打16強賽，僅用了1小時3分鐘就以兩個6：2擊敗澳洲達克沃斯，收下8強門票，也寫下對戰2連勝。

莊吉生表示，「今天無論發球或回擊的手感都非常好，也比前幾場更專注。這場獲勝的關鍵在於接發球很成功，給予對手很大的壓力，尤其破解對方幾次高難度的攻擊，讓我越打越順手。」

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莊吉生今天一日兩戰，單打8強賽將出戰日本名將添田豪，晚間雙打則和王宇佐搭檔，對決謝政鵬／朗卡特。莊吉生強調，連續出賽對體能的確會造成影響，但已經習慣，沒有太大問題。

另一場單打16強賽，小將駱建勛以6：4、3：6、2：6遭去年亞軍印度拉瑪納森逆轉，無緣8強。

世界排名411的駱建勛仍給自己的表現打了90分，「發球和抗壓性進步很多，可惜經驗仍不足，我無法像頂尖選手一樣，快速適應每個對手不同的打法，這是未來要更精進的部分。」

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