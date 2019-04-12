SBL季後賽首輪戰力分析》季賽吃定達欣 璞園不當驕兵

璞園洋將凱爾（左）和本土長人陳冠全（右）擔負牽制達欣麥克連的責任。（資料照，記者林正堃攝）

強森（右）是璞園主要火力來源，本季場均達22.3分。（資料照，記者林正堃攝）

第16季SBL季後賽週六將在板橋體育館點燃戰火。聯盟自第12季採行7取6晉級季後賽制度，前兩名首輪輪空，其餘4隊進行4戰3勝系列賽，排名3、4名握有1勝的優勢。《自由體育》推出季後賽首輪的戰力分析，今將解析下半季大翻身的衛冕軍璞園。（記者廖聿偉）

記者廖聿偉／台北報導

衛冕軍璞園本季開低走高，農曆年前僅排名第6，但年後脫胎換骨，下半季13戰拿下10勝，戰績竄升至第3，首輪碰上第6的達欣，先取得1：0的對戰優勢。

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自季後賽改制後，璞園僅第二次無法以前兩名晉級，須從首輪打起，但總教練麥班達認為，這並非壞事，球隊能利用首輪調整，且球員也能提早適應高張力的季後賽，反而是加分。

本季璞園吃定達欣，對戰6場全勝，洋將凱爾和本土長人陳冠全、吳岱豪有效降低達欣麥克連的破壞力，並壓制達欣的外線發揮，成為橫掃的關鍵。但麥班達強調，例行賽僅供參考，也不會因此直接以6：0晉級，所以不斷提醒球員絕不能驕傲。

難得首輪打起 麥總：可提早適應

璞園體系一向強調團隊作戰，攻守都依照戰術執行，放棄個人主義，本季場均助攻達21.3次，高居聯盟之冠，麥班達表示，「我們並非一人球隊，每一場都有人能當英雄，這也是璞園最難防守之處。」

雙方NBA等級的洋將梅奧與強森對決，也成為此系列賽焦點之一。璞園強森本季場均攻下22.3分，高居全隊之冠，且生涯對戰梅奧8場全勝，除了SBL之外，還包含在NBA 2012-14球季間4次交手。強森強調，「我並未特別想贏梅奧，而是希望帶領球隊繼續擊敗達欣晉級。」

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