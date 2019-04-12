下一站公鹿 活塞搭上「死亡列車」?

活塞晉級關鍵戰役仰賴肯納德（中）建功。（美聯社）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕為了爭取季後賽最後1張門票，活塞昨放手一搏，明星前鋒葛瑞芬雖因傷缺陣，但2年級生肯納德扮奇兵，替補上陣轟下全場最高27分，加上卓蒙德挹注20分、18籃板，以115：89大勝尼克，搭上季後賽末班車。

搶到最後一席 淘汰黃蜂

活塞本季戰績41勝41敗，近10年第2度勝率在5成以上，也是自2008-09球季後第2度晉級季後賽。

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頂住非勝不可的龐大壓力，活塞開賽就拉出16：6攻勢，上半場領先達24分。活塞自從2017年3月後已取得對戰尼克的7連勝，昨再度踩著紐約客晉級，首輪將碰上東部龍頭公鹿。

黃蜂沃克昨拚盡全力，上場40分鐘，25投16中，包括三分球9投4中，7罰全中，砍下43分，本季第7度飆破40分，生涯總得分也突破12000分，不過黃蜂仍以114：122不敵魔術，提前放假。

尼克吞下本季第65敗，確定成為爐主，與騎士和太陽都擁有14%機率抽中狀元籤。

即使慘敗，尼克主場球迷賽後仍高喊「威廉森」。18歲的威廉森是杜克大學的王牌，也被球迷譽為詹姆斯的接班人，球迷期盼他能成為救世主，帶領球隊走出黑暗期。

亞德托昆波（資料照）

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