連兩打席敲安 大王差點扛出牆

王柏融昨天連兩打席安打，可惜首轟及首得分仍尚未開張。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者吳清正／綜合報導〕王柏融昨天連兩打席安打，包括直擊全壘打牆的二壘打，日本火腿隊仍以2：5敗給軟銀隊，3連戰以各1勝1敗1和結束。

王柏融第1局在2出局一、三壘有人時站上打擊區，可惜打成二壘滾地球出局，未能幫助球隊先馳得點。第3局同樣打成滾地球出局。

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第6局王柏融打成投手強襲球，奮力跑出內野安打，第8局率先上場，軟銀隊後援投手甲斐野央第1球就是153公里的火球，第2個直球失投到紅中的位置，王柏融沒有錯過，擊出深遠飛球打在中外野全壘打牆，差一點能形成日職生涯第1支全壘打。

王柏融4打數2安打，打擊率上升到0.298，全隊僅次於西川遙輝的0.300，西川昨天5打數3安打、1打點。

火腿先發投手 4局陷亂流

日本火腿隊先發投手加藤貴之前3局只被擊出1支安打，一度連續解決9名打者，但是4局下陷入亂流，2出局後被攻佔滿壘，軟銀隊上林誠知和甲斐拓也連續安打各攻下2分，日本火腿隊換上西村天裕，又被釜元豪擊出三壘打失1分，軟銀隊取得5：0領先。

日本火腿隊第7局展開反攻，渡邊諒、中島卓也、西川和近藤健介安打扳回2分。

今返札幌 有望對決陳冠宇

日本火腿隊今天回到札幌巨蛋和羅德隊3連戰，王柏融有機會對決陳冠宇。

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