球迷準備搶票！ 12強賽程今揭曉

4年前12強賽，台灣隊預賽排名第5，無緣晉級複賽。（資料照，記者陳志曲攝）

11月初 三地開打

〔記者黃照敦／台北報導〕世界棒壘球總會（WBSC）會長法卡利昨晚專程抵台，今天下午將在台中宣布11月世界12強預賽A、B組的詳細賽程，並展示全新冠軍盃，12強賽前兩名可取得2020年的東京奧運門票。

台灣在「死亡之組」

台灣和日本、委內瑞拉、波多黎各分在B組，被球迷戲稱是「死亡之組」，今天賽程公佈後，台灣球迷勢必開始搶票計畫。棒協昨表示，賽程出爐後將與合作廠商討論售票系統，預計一個月左右可以開放預售票。

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WBSC緊接著15日於南韓首爾宣布C組賽程，12強賽從11月2日至17日舉行，預賽分別在墨西哥、台灣台中（洲際）和南韓進行，分組前兩名保留對戰成績，晉級11日到16日在日本千葉海洋球場及東京巨蛋舉行的6強超級循環賽，每隊打4場。複賽前兩名打冠軍戰，第三、第四名也會打季軍戰，地點都在東京巨蛋。

12強賽前兩名將獲得東奧門票，若日本打進前兩名，則由第三名遞補。上屆12強賽冠軍為南韓，台灣則未晉級複賽。

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