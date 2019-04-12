紅龜棒球終點「戰」 原以為在台電

昨役賽前，悍將的南英學弟送給陳江和（左）退休禮物。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕37歲「紅龜」陳江和21日天母獅象戰打完退役，中職第22人生涯至少滿千場，他說，「原以為會在台電打到退休，沒想過進職棒能打滿千場。」

聽叔叔的話 再戰職棒

2005年陳江和中信鯨代訓結束，他回憶，當時中信內野有鄭昌明、王宜民、陳嘉宏，感覺不需要他，沒被放進保留名單，無緣進職棒，覺得自己是否不夠好，人家才不要，一度想要放棄職棒，心情極度低落。

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陳江和回台電自暴自棄，狂吃暴肥至98公斤，叔叔一句：「你都讀完大學，為什麼不打職棒？要打台電，高中畢業直接去就好啦。」一語驚醒夢中人，2006年他以選秀狀元之姿加盟兄弟象。

陳江和（中）昨賽前練習。（記者陳志曲攝）

「很慶幸能進兄弟。」陳江和說，從小他接球手感就很好，在南英承襲陳献榮教練日式風格，內野守備基本功扎實，但進職棒才驚覺原來守備差人家一大截。

進兄弟 守備打掉重練

陳江和到兄弟「打掉重練」，陳瑞振、馮勝賢和榊原良行不斷指正他守備哪裡有問題，不厭其煩指導，秋訓練接內野滾地球破萬顆，觸擊短打練習質量俱重，打下更堅實基礎，「大聯盟龜」守備和短打功夫已成教科書。

陳江和生涯打擊率2成58，外帶13轟、15盜，內野守備率高達0.980，守優於攻。他認為，「在職棒你一定要打出自己的風格，我對守備自我要求極高，不容許失敗，九宮格好球帶內的短打，我都有自信點成功，基本功扎實，守備、短打自然隨心所欲。」

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