熟悉的兄弟變了 強攻改打團隊戰

昨晚新莊球場因雨勢過大，金控大戰宣告延賽。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕去年中信兄弟全年度勝率0.403排名墊底，今年脫胎換骨，戰績9勝3敗排名全聯盟第一，近期豪取6連勝，客場作戰5場全勝，表現令人刮目相看。

鑼總讚土投大躍進

富邦悍將總教練陳連宏認為，今年兄弟本土先發投手成長很多，打的是團隊棒球，他開玩笑說，「說好的強攻呢？」過去幾年兄弟主打「強攻」球風。

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悍將三位洋投索沙（左起）、羅力與伍鐸同框。（記者陳志曲攝）

本季兄弟土投先發7場戰績3勝0敗、防禦率2.03、被打擊率0.212，數據亮眼；3名先發土投楊志龍、黃恩賜和蔡齊哲都有好表現。

悍將羅力滿血回歸

不讓兄弟先發土投專美於前，悍將陣中有「洋投三本柱」索沙、伍鐸和羅力，堪稱全聯盟最豪華先發輪值，兩度拿下中職投手三冠王的羅力，春訓因腹部緊繃錯過開季，近期傷癒復出，今先發對決桃猿洋投李茲，本季一軍初登板。羅力表示，他已百分百復元，盼為球隊做出貢獻。

索沙本季先發4場戰績2勝1敗、防禦率1.50，羅力說，除了「驚奇」，他找不到更好的形容詞，索沙不只是在場上表現優異，私底下常鼓勵隊友，帶給大家歡樂。

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