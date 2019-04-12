大聯盟拓荒者 里迪獲封「義大利鋒砲」

中信兄弟新洋砲里迪昨賽前練習。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕中信兄弟新洋砲里迪昨對富邦悍將之戰打第5棒、守三壘，但比賽因雨延賽，未打滿一局，須擇日重賽，中職生涯初登場「泡湯」，他苦笑表示難過。

里迪來台有個響亮外號「義大利陳金鋒」，原來他2011至13年效力水手曾上過大聯盟，成為首位登上大聯盟的土生土長義大利籍球員，宛如當年陳金鋒在美職拓荒者角色；初來乍到，兄弟球團工作人員就稱里迪為「義大利陳金鋒」。

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里迪也是中職史上首位義大利籍球員，兄弟球團人員透露，里迪的老婆是巴西人，他會說英、葡、西和義大利語，個性好相處。

中信兄弟新洋砲里迪（中）昨首戰泡湯，他苦笑表示難過。（記者陳志曲攝）

水手時期里迪曾與鈴木一朗並肩作戰，日前一朗宣布退休，里迪說，「雖然沒和他說過太多話，不過能和準名人堂傳奇球星一起站在場上比賽，感到既光榮又開心。」

去年里迪在皇家2A敲23轟、72分打點，打擊率2成47，393打數被三振126次，僅獲25次四壞保送。他表示，雖被三振次數多，但他有一棒造成重傷害的能力，所以不會改變揮棒模式，上場一樣想著把跑者送回來。

兄弟總教練伯納表示，希望借重里迪大聯盟經驗和長打能力，提升團隊打擊火力，如果打得好，打線會更完整。

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