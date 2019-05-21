掰了史博威 桃猿洋砲就定位

史博威本季狀況不佳，昨被桃猿球團解約。（資料照，記者劉信德攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕桃猿洋投史博威開季以來表現不佳，昨遭到解約，球團正式登錄已在二軍出賽的外野手柏納帝那，遞補洋將空缺，中職4隊本週都將以2位洋投應戰。

史博威是今年各隊春訓最早報到的洋將，開季以來卻1勝難求，累計出賽7場、先發6場、投31.2局、0勝1敗、防禦率6.82，前天對統一獅中繼3.2局挨9安失4分，最近連續3場出賽都丟4分。

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猿隊正式登錄於洋砲柏納帝那。（資料照，記者黃志源攝）

柏納帝那4月中抵台，在二軍出賽9場、打擊率2成57、全壘打2發、打點11分、盜壘2次，本週若登錄一軍，將是中職本季繼中信兄弟艾銳克、里迪後第3位外籍野手。

伍鐸手指破皮下二軍

富邦悍將也在前天做出球員異動，洋投伍鐸因手指破皮下二軍休養，由於上週日比賽因雨延賽，索沙改到今天先發，本週有操作他「投1休4」的空間，伍鐸最快將於下週三回一軍，對先發輪值影響不大。

獅隊擬找1洋投1洋砲

悍將與中信兄弟二軍各有洋投包林傑、紐維拉待命，包林傑出賽2場投9局、失20分有18分責失，是否堪用還要觀察，紐維拉17日交出5局用81球失2分，一旦兄弟決定改用3位洋投，隨時可能登錄；統一獅因應羅里奇上半季報銷，預計再找投手、野手各1位。

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