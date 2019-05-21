玉山盃明兩地開戰 衛冕軍風暴暫歇

108年玉山盃全國青棒錦標賽明起兩地開打，昨舉行賽前記者會。（記者簡榮豐攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕108年玉山盃全國青棒錦標賽明天將同時在羅東、立德兩球場點燃戰火，冠軍戰預計6月2日在天母棒球場舉行，勝者將取得今年U18世界青棒錦標賽組隊權。

去年挑戰4連霸遭高雄市阻斷的新北市，昨天在記者會上喊話要重返榮耀，高雄市則喊出連霸目標。

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普門球員皆已報到

高雄市今年仍以高苑工商為主體，搭配普門中學、三民高中兩校菁英，但報到前，普門總教練邱俊文遭無預警撤換，還傳出校方因和南華大學隸屬同一體系，近幾年招收新生時曾一度要球員簽下切結書保證「直升」南華，和部分學生生涯規劃衝突，因風波持續一度影響普門球員向高雄市報到。

高雄市總教練李來發說，6位普門球員上週五已向球隊報到，「雖然報到時間比預估晚，但透過幾個在地單位協調，最終還是順利。小球員拚國手的競爭意識都很強烈，我想也不是可以阻擋或壓下來的。」

報到風波暫告一段落，高雄市還迎來教練團新成員，40歲的前中職名將陽建福成為客座教練，協助調整投手，本屆玉山盃是他的青棒執教處女秀。

陽建福當高市客座教練

李來發說，陽建福是高苑出身，對學校整體運作熟悉，因此向校方推薦，目前已指導2個多月。

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