左投、札蛋 大王陷兩「難」

王柏融昨手感不佳，僅獲1次保送無安打。（資料照，記者陳志曲攝）

火腿遭狙擊 吞3連敗

〔記者林宥辰／綜合報導〕日本火腿本季的「恐左症」，昨役面對東北樂天的比賽可見一斑，也成為王柏融的一大課題；樂天左投塩見貴洋本季傷癒復出首戰，就繳出6局失2分好投，火腿強投金子弌大卻連兩次遭樂天狙擊，樂天最終以13：3大勝，火腿3連敗、勝率跌破5成。

王柏融昨擔任先發第5棒、指定打擊，首打席於2局下擊出一壘方向滾地球出局，次打席吞下三振。6局上，王柏融掌握住塩見投出的第1球，打得強勁卻直接落進一壘手的手套，化解失分危機的塩見忍不住微笑，火腿全隊卻臉色鐵青。8局下，樂天後援投手高梨雄平單局投出2保送，其中1次是保送王柏融，但火腿打線後繼無力，沒能再追分。

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樂天淺村榮斗 連3場開轟

金子弌大前次先發也是面對樂天，該役他失了4分非自責分無關勝敗，昨役卻遭痛擊，僅投3局被擊出7支安打失4分（3自責分），接手的吉田侑樹挨了淺村榮斗3分砲，比賽就此定調，淺村進帳本季第12轟、連3場開轟。

左右投打擊率 相差近倍

連同昨3打數無安打，王柏融本季面對左投打擊率僅1成79，雖然樣本數還不高，但面對左投已是現階段一大課題。王柏融本季面對右投打擊率則是3成07，本季唯一1轟也是對右投擊出。

札幌主場 打擊率僅2割

此外，比起日職各球場，王柏融開季至今在自家主場札幌巨蛋反而打得相對不順手，昨役之後合計50打數，打擊率正好2成，和本季打擊率2成76相比落差不小。

火腿今天推出王牌投手有原航平力求止敗，樂天則是由古川侑利先發。昨天因分差拉大，宋家豪並未登板，今天有機會和王柏融正面對決。

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