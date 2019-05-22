日職最高薪投手 突被下放二軍

讀賣巨人王牌投手菅野智之前天練球突感到腰部不適，被下放二軍休養。（資料照，取自讀賣巨人推特）

前天練球 腰部不適

〔記者徐正揚／綜合報導〕讀賣巨人王牌投手菅野智之今年狀況不佳，前次出賽對阪神不僅被打4發全壘打，狂丟10分更創下生涯單場最差，前天練球時因腰部不適，被球團下放二軍休養。

被安打數兩聯盟最多 本季防禦率翻倍

菅野4月25日對養樂多投3.1局失7分，單局連挨3轟是生涯首見，15日對阪神投5.2局挨4轟失10分（責失7分），本季被打58支安打、13發全壘打都是日職兩聯盟投手最差，防禦率4.36是上季2.14的2倍。

請繼續往下閱讀...

菅野前天在二軍球場練投時覺得腰部不適，監督原辰德決定讓他先下二軍休養，是他繼2016年8月6日因左腳趾受傷後，相隔逾2年9個月再次下二軍；教練宮本和知表示，菅野傷勢並不嚴重，應該能在10天後重回一軍，下二軍與他前次出賽被打爆無關。

菅野去年以15勝、防禦率2.14、奪三振200次勇奪央聯投手三冠王，還連續2年榮膺日職投手最高榮譽澤村賞，季後加薪2億日圓，今年年薪6.5億日圓追平日職球員最高薪，並超越松井秀喜6.1億日圓成為巨人隊史最高薪，本季目標是20勝、連續3年拿澤村賞。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法