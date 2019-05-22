大谷吞3K還被K 隊友「背靠背」受傷

大谷翔平收棒不及，手指被球擊中。（今日美國）

大谷翔平（左）手指被球擊中，露出痛苦的表情。（美聯社）

收棒不及 大谷被球吻

〔記者徐正揚／綜合報導〕天使昨以1：3輸給雙城，第3、4棒大谷翔平、西蒙斯還在8局下接連受傷，大谷本季首次單場吞3K，8局下收棒不及右手還被球擊中，痛到立刻退場接受治療，幸好沒有大礙。

大谷第1次打擊獲得保送，後3次打擊都被三振，8局下還被94英里速球砸到右手無名指，雖然痛到當場蹲坐在地，卻被判定有出棒動作遭到三振，他上季以打者出賽104場吞下102K，本季出賽12場已吞17K。

請繼續往下閱讀...

西蒙斯「翻船」 幸無骨折

緊接在後的西蒙斯擊出二壘滾地球，賣力衝向一壘仍被判出局，疑似因跨步幅度過大，踏壘時左腳踝「翻船」，翻滾數圈後倒在地上，痛到必須由隊職員攙扶才能站起，與大谷相繼退場接受治療。

天使隊西蒙斯（中）踏壘時左腳踝「翻船」，痛到需人攙扶起身。（美聯社）

經過X光檢查，大谷的右手無名指、西蒙斯的左腳踝都沒有骨折，讓天使總教練阿斯瑪斯稍微放心一點，但西蒙斯腳傷較嚴重，必須接受進一步檢查。美媒認為，天使可能會讓大谷休息幾場，視恢復情形再安排出賽，西蒙斯可能需要更長時間才能復原。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法