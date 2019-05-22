腳跟才動兩次刀 大都會最貴外野手又斷腿

大都會總教練卡拉威或總經理力挺，暫保住飯碗。（法新社）

〔記者徐正揚／綜合報導〕大都會昨天好事壞事都有，好事是總經理范瓦格南公開宣示沒有撤換總教練卡拉威的打算，球隊也以5：3力挫國民中止5連敗，壞事是全隊最高薪的外野手塞斯佩德斯在自家農場摔斷腿，本季復出恐怕無望。

昨天賽前，大都會陷入5連敗、近14戰吞10敗，球團高層為此找總經理、總教練閉門開會，傳出卡拉威的飯碗可能不保，范瓦格南昨天強調，卡拉威在「可預見的未來」仍是總教練。

請繼續往下閱讀...

總教練保飯碗 球隊止敗

大都會昨在主場進行與國民4連戰第1場，一開賽就靠羅沙里歐、阿隆索相繼轟出陽春彈，中止連續19局沒得分的窘境，打完3局以4：0奠定勝基，9局上再擋下國民最後反撲，以5：3中止5連敗，戰績21勝25敗仍居國聯東區第3。

大都會最高薪外野手塞斯佩德斯又傷，復出之日遙遙無期。（資料照，歐新社）

去年兩度接受腳跟手術的塞斯佩德斯，原本預期今年夏天可歸隊，日前不慎在佛州自家農場踩到坑洞摔跤，造成右腳踝多處骨折，已回到紐約接受進一步檢查。

33歲的塞斯佩德斯喜歡騎馬，范瓦格南強調，塞斯佩德斯的受傷不是從馬上摔下，也不是從事棒球相關工作。塞斯佩德斯2016年11月與大都會簽下4年1.1億美元合約，自去年起連續2年年薪2900萬美元（約新台幣9.2億元）。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法