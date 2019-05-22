兄弟今戰猿 拚當龍頭大哥

柏納帝那（資料照）

〔記者林宥辰／綜合報導〕中職上半季進行約超過一半，4隊形成「大亂鬥」，桃猿和中信兄弟目前無勝差，猿隊以千分之一勝率微幅領先，若今天兄弟勝桃猿，排名將再次易主。

萊福力（資料照）

兄弟艾銳克開季兩場走人，改聘同位置的義大利籍洋砲里迪，猿隊前天正式宣布洋投史博威離隊、登錄荷蘭籍洋砲外野手柏納帝那。猿、象雙方都聘洋打者，今天同樣由洋投先發，猿隊尼克斯掛帥、兄弟則推出萊福力。

猿登錄柏納帝那 洋砲對陣

里迪本季至今出賽24場，打擊率2成50、5轟，93打席吞下25次三振，一如過往小聯盟時期成績預期，三振率偏高但具備長打能力。柏納帝那近兩年效力韓職起亞虎，去年單季20轟、32盜，且連兩年打擊率都在3成以上，起亞虎今年未和他續約，他輾轉來到台灣，二軍出賽9場、打擊率2成57，全壘打和盜壘各2。

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陳禹勳回歸 牛棚決勝負

除了洋砲，左右勝負的可能是雙方牛棚。猿隊近幾年引以為傲的牛棚戰力，今年碰到不小挑戰，團隊防禦率5.32僅勝過統一獅，被打擊率3成02則是最差，兄弟牛棚防禦率4.01則是最佳。

猿隊守護神陳禹勳日前因狀況不佳下放，昨在二軍投1局，三振、保送和被安打各1，昨賽後重返一軍。

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