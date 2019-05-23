首次宿命對決 王柏融有面子、宋家豪贏裡子

王柏融昨傷癒後首次守備，全場繳雙安表現，其中一支棒打同胞。（資料照，記者陳志曲攝）

宋家豪（見圖）昨中繼登板，首次對決王柏融，首球就被敲安。（資料照，記者黃耀徵攝）

大王抓第1球 敲出安打

〔記者羅志朋／綜合報導〕征戰日職首度對決宋家豪，「大王」王柏融就敲安打送給對方作見面禮，宋家豪雖失了面子，但投1局無失分收下中繼成功，所屬球隊樂天以5：3擊敗火腿，裡子倒是有了。

宋家豪2015年底與樂天簽下育成選手合約，2017年升格正式球員，現已是陣中主力中繼投手，年薪1500萬日圓；王柏融小宋家豪1歲，去年底風光加盟火腿，年薪9000萬日圓為宋家豪的6倍，兩人是仁川亞運、U21世界盃、光州世大運和第一屆12強賽國家隊戰友。

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相隔近月 大王再度守備

王柏融傷癒復出後昨首度守左外野，扛第5棒，這也是繼4月27日對軟銀後再度上場守備，2局下首打席王柏融擊出右外野深遠飛球遭接殺，4局下他敲安點燃單局3分攻勢，助火腿追成3：3平手。

宋家豪解圍 奪中繼成功

5局下兩出局一、三壘有人情況下，王柏融擊出二壘滾地球遭刺殺。樂天在第5、6局各添1分，8局下推出宋家豪登板，保送中田翔，再被王柏融擊出安打，日職生涯首度對決落居下風，接著抓下兩個出局數，此時宋家豪保送代打田中賢介形成滿壘，所幸三振石井一成化險為夷，拿下本季第13次中繼成功，累計防禦率降至1.64。

此役王柏融單場4支2，打擊率升至2成83，不過近14場，51打數僅擠出一支長打（二壘安打），本季120打數只有1轟，長打率0.358，長程火砲還沒有發揮。

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