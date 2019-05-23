相隔10天登板 殷仔兩個第一次

陳偉殷昨對老虎首度擔任「一人左」，用3球解決打者。（今日美國）

首度擔任「一人左」

〔記者林宥辰／綜合報導〕轉任中繼的陳偉殷表現漸入佳境，昨在馬林魚隊和老虎隊之戰首度擔任「一人左」，用3球就成功完成任務，也進帳生涯首次中繼成功。馬林魚隊守護神羅莫昨砸鍋，靠著11局上瓦拉克敲安超前，才以5：4拿回勝利。

生涯首次中繼成功

馬林魚隊王牌史密斯投5局失2分、送出7次三振，將領先交給中繼投手布萊斯，7局下2出局時，老虎隊輪到左打的史都華，馬林魚隊教練團選擇換上陳偉殷，他先對史都華投了2顆滑球，最後用卡特球讓史都華擊出左外野方向飛球出局。

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陳偉殷和上次出賽相隔整整10天，昨守住球隊當時2分領先，自己也連續6場出賽、合計7.1局無失分，目前防禦率為8.79，之後能否躋身球隊勝利組牛棚，值得觀察。

馬林魚加班四連勝

馬林魚隊保有領先到9局下，終結者羅莫卻連遭狙擊，卡布雷拉敲安、R.羅德里奎茲犧牲打，合力將比分扳平。11局上，昨先發的二號捕手瓦拉克建功，二壘安打敲回超前分，送給老虎7連敗。

馬林魚隊近期打下一波4連勝，總教練馬丁利說：「顯然贏球後我們更有自信，我們開始能夠贏下一些比賽，雖然比賽後段遇到一些波折，但能拿下最後的勝利是很棒的。」

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