又遇1：0 羅力這回完封勝

同遇施子謙 月初完投敗

〔記者吳清正／台南報導〕富邦悍將羅力投出無四死球完封勝，飆出12次三振，以1：0擊敗統一獅。悍將贏得3連勝，戰績超越獅隊而擺脫最後1名。

羅力5月3日對獅隊完投8局，只被擊出1支安打，失掉1分非自責分，投出11次三振，由於打擊、守備都不幫忙而飲恨吞敗，當時獅隊先發投手就是昨天的施子謙。

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羅力表示，施子謙是非常出色的年輕投手，賽前就預期又將是一場投手戰，1：0的比賽是棒球最精華的比賽，很高興這一次自己的球隊是1的那一邊。獅隊只有楊家維和潘武雄各從羅力手中擊出1支一壘打，最多只上到二壘，羅力並連續解決最後16名打者。

除「獅」機 對戰17局無責失

羅力雖然投出12次三振，用球數仍然非常精簡，107球完投9局。羅力表示，他並沒有注意自己的用球數，也沒有刻意追求完封，投完8局投手教練走過來，他以為要換投了，如果要換，他會放心交給牛棚，結果只是詢問狀況，就決定在場上為球隊守住勝利。

這是羅力中職生涯第3場完封，上一次是2017年7月12日完封中信兄弟，也是本季繼尼克斯和索沙後，第3個投出完封的投手，同時是羅力生涯第1場和中職本季第1場無四死球完封。

羅力去年對獅隊防禦率3.95是對戰成績中最高的，今年則是對戰兩場投17局只被擊出3支安打，防禦率還是完美的0。羅力表示，中職各隊打者都不好對付，今年在教練的協助下，投球做了一些微調，收到很好的效果。

施子謙先發6局被擊出5支安打、1次四壞球，第3局悍將率先上場的方克偉擊出二壘打，1出局後張正偉安打，攻佔一、三壘，王正棠的二壘滾地球換回兩隊唯一的分數。

悍將羅力以107球投出完封勝，本季對戰獅隊17局仍未掉自責分。（記者黃志源攝）

獅隊施子謙繳出優質先發，仍苦吞本季第3敗。（記者黃志源攝）

富邦悍將羅力（中）投出完封勝，賽後與隊友擊掌。（記者黃志源攝）

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