陳凱倫不等了 讓對手措手不及

悍將陳凱倫今年改採積極攻擊，本季3轟已創生涯單季新高。（記者黃志源攝）

〔記者吳清正／台南報導〕一向被定位為「守備組」的富邦悍將陳凱倫，今年打擊也發揮得相當不錯，陳凱倫表示，今年改變心態，積極攻擊獲得很好的結果。

陳凱倫前天對統一獅轟出本季第3支全壘打，創單季全壘打新高，打擊率也維持在3成10以上的高檔。陳凱倫生涯打擊率2成61，單季最高是2015年的3成03。

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陳凱倫表示，自己一向排在後段棒次，主要任務是幫助推進，至少也要消耗投手的用球數，因此以往都會多看幾球，不會輕易出棒。

陳凱倫今年改變想法，他表示，中職就只有4隊，這麼多年下來，投手都知道他的攻擊策略，所以配球幾乎都有固定模式，他決定更積極出棒，看到來球是設定的球路就攻擊，打對手一個措手不及，目前為止效果都不錯。

陳凱倫表示，雖然今年出棒更積極，當比數接近、需要推進的時候，還是會推打，畢竟「助攻」還是自己的主業，前天那支全壘打就是在比數拉開後才全力揮擊。

陳凱倫出賽並不固定，大都在比賽後段上場，他表示，這樣的確比較不好保持手感，不過，他已經有經驗了，沒有上場的時候會一直關注比賽的進行，隨時上場都能有比賽中的感覺。

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